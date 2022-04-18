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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 11:20:00

İntibah teklifi

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Genç yetenekler Melisa Aslı Pamuk ile Selahattin Paşalı, Namık Kemal'in 'İntibah' isimli romanından uyarlanacak olan dizi için teklif aldı.

Genç yetenekler Melisa Aslı Pamuk ile Selahattin Paşalı, Namık Kemal'in 'İntibah' isimli romanından uyarlanacak olan dizi için teklif aldı. Namık Kemal'in 1876 yılında yayınladığı 'İntibah' isimli romanından uyarlanacak olan aynı adlı dizinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımcılığını BKM'nin üstleneceği, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi için iki ünlü isme teklif götürüldü. Yapım şirketi Melisa Aslı Pamuk ve Selahattin Paşalı'yla görüşmeler halinde. Her iki ismin de şimdilerde senaryoyu okuduğu öğrenildi. Teklife olumlu bakan ikilinin bir araya gelme ihtimali hayranlarını da heyecanlandırdı. Melisa Aslı Pamuk en son 'Kırmızı Oda' dizisinde rol almıştı. Selahattin Paşalı da Aşk 101 ve Pera Palas'ta Gece Yarısı ile kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Etiketler : İntibah teklifi Kırmızı Oda Aşk 101 ve Pera Palas
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