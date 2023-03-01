Instagram'ın yeni kraliçesi Selena
Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan ünlü model Kylie Jenner, Instagram'ın en çok takip edilen kadını unvanını kaybetti.
Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan 25 yaşındaki ünlü model Kylie Jenner, Instagram'ın en çok takip edilen kadını unvanını kaybetti. Instagram'da 387 milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, 7 milyonluk farkla Kylie Jenner'ı geçti. Böylelikle Selena Gomez 'Instagram'da En Çok Takip Edilen Kadın' unvanını geri aldı. Gomez'ın 6 yıl aradan sonra Kylie Jenner'ı geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Instagram'ın gerçek kraliçesi geri döndü" yorumunu yaptı. Kylie Jenner'ın Instagram'da 380 milyon takipçisi bulunuyor.