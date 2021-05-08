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08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:25:00

Instagram'ın bir amacı yok

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Sosyal medya hesaplarını kapatan Şahan Gökbakar, nedenini ilk kez açıkladı. Normal Anlık Dergi'ye konuşan Gökbakar, pandemi döneminde her şeyden uzak kalmayı tercih ettiği için hesabını dondurduğunu söyledi.

Sosyal medya hesaplarını kapatan Şahan Gökbakar, nedenini ilk kez açıkladı. Normal Anlık Dergi'ye konuşan Gökbakar, pandemi döneminde her şeyden uzak kalmayı tercih ettiği için hesabını dondurduğunu söyledi. Gökbakar, "Bu işten para kazanmak veya işte herhangi bir şeyi tanıtmak, reklam vb. gibi bir amacınız yoksa, günlük hayatı paylaşmanın amaçsız bir eylem olduğunu fark edip, hesabımı dondurdum. Çok da iyi geldi" dedi. Gökbakar, koronavirüs nedeniyle 1 yıldır evden dışarıya çıkmadığın da sözlerine ekledi.

Etiketler : Instagram Şahan Gökbakar pandemi dönemi
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