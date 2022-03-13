Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak

Instagram uygulamasında canlı yayın yaparken artık moderatör belirlenebilecek. Instagramda canlı yayın yüzbinlerce kişiyle dolduğunda tek bir kişinin tüm yorumları kontrol etmesi imkansız. Bu noktada moderatörler devreye girecek. Moderatörler istedikleri kişiyi yayından çıkarabilecek



Bir canlı yayına moderatör olarak atanan bir kişi, sakıncalı olduğunu düşündüğü yorumları "Report" özelliğiyle bildirebilecek. Buna ek olarak istediği izleyiciyi canlı yayından çıkarabilecek ve yorum yapmasını engelleyebilecek. İlgili kişi, yorum yapmasına izin verilmediği müddetçe canlı yayınlara herhangi bir mesaj yazamayacak.