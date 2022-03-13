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13 Mart 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 11:00:00

Instagram'da yenilik: Canlı yayınlara moderatör atanacak

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Instagram uygulamasında canlı yayın yaparken artık moderatör belirlenebilecek.

Instagram uygulamasında canlı yayın yaparken artık moderatör belirlenebilecek. Instagramda canlı yayın yüzbinlerce kişiyle dolduğunda tek bir kişinin tüm yorumları kontrol etmesi imkansız. Bu noktada moderatörler devreye girecek. Moderatörler istedikleri kişiyi yayından çıkarabilecek

Bir canlı yayına moderatör olarak atanan bir kişi, sakıncalı olduğunu düşündüğü yorumları "Report" özelliğiyle bildirebilecek. Buna ek olarak istediği izleyiciyi canlı yayından çıkarabilecek ve yorum yapmasını engelleyebilecek. İlgili kişi, yorum yapmasına izin verilmediği müddetçe canlı yayınlara herhangi bir mesaj yazamayacak.

Etiketler : Instagram canlı yayın Moderatörler istedikleri
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