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22 Nisan 2023 Cumartesi 08:58:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 08:58:00

Instagram'da bayram

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Demet Akbağ, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Burcu Esmersoy sevenlerini bayramını kutladı. Bahar Öztan, Instagram'dan takipçilerine seslendi.

Oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına "Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara" notunu düştü.

Sunucu Burcu Esmersoy sevenlerini bayramını kutladı. Sunucu, "Mutlu bayramlar. Huzurlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte, hep dilediğiniz gibi geçsin" dedi.

Yeniden kolon kanseriyle mücadele eden oyuncu Bahar Öztan, Instagram'dan takipçilerine seslendi. Öztan, "Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun" mesajını yazdı.

Etiketler : demet akbağ burcu esmersoy bahar öztan
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