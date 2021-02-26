İnsanların istediği şarkıyı yapmayacağım

En son 2012 yılında 'Hiç Mi Özlemedin?' albümünü çıkaran ardından ise single çalışmaları yapan Demet Sağıroğlu, Twitter hesabından takipçileriyle sohbet etti. 'Arnavut Kaldırımı' ve 'Kınalı Bebek' gibi şarkılarıyla 90'lı yılların hit şarkılarına imza atan Sağıroğlu'na hayranları yine aynı kalitede şarkılar çıkarması gerektiğini yazdı. Bir takipçisi Sağıroğlu'na ''Dolu dolu albüm yapma sırası geldi de geçiyor. Demet Sağıroğlu'nu hatırlatmanın zamanı geldi' mesajını yazdı. Bir süredir ABD'de yaşamını sürdüren sanatçı da artık insanların istediği tarzda müzik yapmayacağının yanıtını verdi. Sağıroğlu, ''İnsanların istediği gibi 3-5 tane yaptım, artık yapmam. Aranjör, aranje, mastering ve her şey yeni soundu yakalamalı. İstediğim olana kadar beklerim. Oluyor, olacak da inşallah'' dedi.

