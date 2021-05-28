Şarkıcı Nez, önceki akşam Cihangir'deydi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, farklı alanlarda eğitim almaya başladığını söyledi. Bugünlerde insanların beyin yapısıyla ilgili araştırmalar yapan ve metotlar öğrenen Nez, ''İnsanların beynini temizliyorum. Onun dışında sahneleri özledim. Pandeminin bitmesini diliyorum" dedi.