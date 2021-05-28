  • BIST
    1413.87
  • Dolar
    8,5632
  • Euro
    10,4490
  • Altın
    521,0890
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsanların beynini temizliyorum
İlk yolcuları ünlü
Kaan'ın modası hep aynı
Türk SİHA'larına talip olan ülkeleri yazdılar
Atak'a müthiş özellik
Hazırlıklar başladı! Biden'dan kritik PKK/YPG hamlesi
Resmen duyurdular: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanarak hazırladık
Darbenin siyasi tahrikçileri hala duruyor
Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine tepki... "Kaynakları ne yaptınız?"
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Glütensiz diyet zayıflatmaz sağlık kazandırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Mayıs
Odaklanma sorununa çare tüyolar
EVDE GEÇİRİLEN ZAMANLA BİRLİKTE ALERJİLER ARTIYOR
Korona, atıştırma sıklığını yükseltti
Taksim'e yapılan ve bugün açılacak cami birçok yeniliği barındırıyor
Milliler geriden gelip kazandı: İşte maç özeti
Diyarbakır'da bombalı araç paniği! Böyle patlatıldı
Biden, Suriye'deki petrol bölgeleri için muafiyeti kaldırıyor
Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor
Genç kadın kök hücre bağışıyla 2 bebeğe 'hayat' verdi
'ULAQ', hedefi başarıyla vurdu
İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak
Türkiye'de 8 bin 426 yeni vaka görüldü
28 Mayıs 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 11:30:00

İnsanların beynini temizliyorum

ABONE OL

Şarkıcı Nez, önceki akşam Cihangir'deydi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, farklı alanlarda eğitim almaya başladığını söyledi.

Şarkıcı Nez, önceki akşam Cihangir'deydi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden şarkıcı, farklı alanlarda eğitim almaya başladığını söyledi. Bugünlerde insanların beyin yapısıyla ilgili araştırmalar yapan ve metotlar öğrenen Nez, ''İnsanların beynini temizliyorum. Onun dışında sahneleri özledim. Pandeminin bitmesini diliyorum" dedi.

Etiketler : şarkıcı nez eğitim beyin pandemi
Demet'e ‘Eurovision' tepkisi

Demet'e ‘Eurovision' tepkisi
2020'nin ‘Normal'i

2020'nin ‘Normal'i
İlk başrol heyecanı

İlk başrol heyecanı
Yazın sahne hasreti bitiyor

Yazın sahne hasreti bitiyor
30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM

30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM
Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum

Kendi yaşadıklarımı düşünerek ağlıyorum
Çok izlenmek istiyor

Çok izlenmek istiyor
İzmir'de enerji tamam

İzmir'de enerji tamam
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı

Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER