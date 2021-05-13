insanlar kendilerini buluyor

Camdaki Kız dizisiyle ekranlara gelen Tamer Levent, Nişantaşı'ndaydı. Bir doktor arkadaşının kliniğine geldiğini söyleyen Levent, dizinin tutacağını tahmin ettiğini söyledi. İnsan psikolojisini anlatan bu tarz dizilerin artması gerektiğini savunan Levent, 'İnsanlar kendileriyle karşılaşıyormuş gibi oluyorlar. Tiyatronun da rolü bu değil mi? İnsan aynada kendine baktığım zaman kendini düzeltiyor, insanın kendi kendine farkındalık etmesi geliştirmesi için böyle dizilere pandemi sonrası da ihtiyaç olacak" ifadesini kullandı.

