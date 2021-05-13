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Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları - 13 Mayıs
13 Mayıs 2021 Perşembe 15:31:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 15:31:00

insanlar kendilerini buluyor

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Camdaki Kız dizisiyle ekranlara gelen Tamer Levent, Nişantaşı'ndaydı. Bir doktor arkadaşının kliniğine geldiğini söyleyen Levent, dizinin tutacağını tahmin ettiğini söyledi.

Camdaki Kız dizisiyle ekranlara gelen Tamer Levent, Nişantaşı'ndaydı. Bir doktor arkadaşının kliniğine geldiğini söyleyen Levent, dizinin tutacağını tahmin ettiğini söyledi. İnsan psikolojisini anlatan bu tarz dizilerin artması gerektiğini savunan Levent, 'İnsanlar kendileriyle karşılaşıyormuş gibi oluyorlar. Tiyatronun da rolü bu değil mi? İnsan aynada kendine baktığım zaman kendini düzeltiyor, insanın kendi kendine farkındalık etmesi geliştirmesi için böyle dizilere pandemi sonrası da ihtiyaç olacak" ifadesini kullandı.

Etiketler : camdaki kız tamer levent dizi
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