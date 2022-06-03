VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dino Merlin Ankara'da konser verdi
Şimşekli gece
5 ilde PKK/KCK operasyonu
Bu bölgelere dikkat!
Çelikkol'dan yapıma veda
Edis üçledi
İnsanın içi umut doluyor
Gülünce filmden oldu
Miçotakis'ten Ege'de 'Keçi' provokasyonu
Türkiye'den 'Operasyon yapmanızdan kaygılıyız' diyen ABD'ye yanıt
‘Milli Ordu'dan gövde gösterisi!
"Türkiye" dünya basınında!
Milli Muharip Uçak'ın motoru geldi
Fazla kilolar anne olmayı engelleyebilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Haziran
30-50 yaş arasına böbrek taşı uyarısı
Çocuğunuz 3 yaşında ve konuşamıyorsa dikkat!
Diş ağrısını hafifleten öneriler
Meteoroloji uyardı: 17 ilde toz taşınımı etkili olacak
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız
Zelenskiy: 12 milyon Ukraynalı ülke içinde yerinden edildi
Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Türkiye'den ABD'ye: Suriye'de tedbirleri almakta kararlıyız
03 Haziran 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 10:30:00

İnsanın içi umut doluyor

ABONE OL

Özgün, Işın Karaca ve Ceyda Düvenci, önceki gün İzmir'deki otizmli çocuklar için yapılan okulun açılışını yaptı.

Özgün, Işın Karaca ve Ceyda Düvenci, önceki gün İzmir'deki otizmli çocuklar için yapılan okulun açılışını yaptı. Otizmli bir anne olan Ceyda Düvenci, "Özel çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi burası. Devletin sunduğu imkanlardan da faydalanıyorlar. Bu tür merkezler çoğaldıkça insanın içi umut doluyor" dedi. Işın Karaca ise, "Benim kızım da disleksi ve bu çocukların hepsi çok akıllı. Asıl engel biz insanlarda, çünkü biz koyuyoruz bu engel kotalarını, aslında hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.

Etiketler : İnsanın içi umut doluyor Özgün Işın Karaca Ceyda Düvenci
Pınar'a nazar değdi

Pınar'a nazar değdi
3 ödül birden

3 ödül birden
Lady Gaga benzetmesi

Lady Gaga benzetmesi
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Festival gibi gece

Festival gibi gece
İzmir'i salladı

İzmir'i salladı
Yayında bayrak teslimi

Yayında bayrak teslimi
"Seçkin" çıkışma

"Seçkin" çıkışma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX