İnsanın içi umut doluyor

Özgün, Işın Karaca ve Ceyda Düvenci, önceki gün İzmir'deki otizmli çocuklar için yapılan okulun açılışını yaptı. Otizmli bir anne olan Ceyda Düvenci, "Özel çocuklar için bir rehabilitasyon merkezi burası. Devletin sunduğu imkanlardan da faydalanıyorlar. Bu tür merkezler çoğaldıkça insanın içi umut doluyor" dedi. Işın Karaca ise, "Benim kızım da disleksi ve bu çocukların hepsi çok akıllı. Asıl engel biz insanlarda, çünkü biz koyuyoruz bu engel kotalarını, aslında hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.