VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 78. sayısını yayımladı
Küresel piyasalar merkez bankaları başkanlarının açıklamalarına odaklandı
Malatya'da 338 geçici iş yeri daha teslim edildi
Akşener'den CHP açıklaması: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü
"İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti"
24 Haziran 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 10:00:00

İngiltere yolcusu

ABONE OL

Didem Soydan, İngiltere'de bir klipte yer alacağını söyledi.

Manken Didem Soydan İngiltere'de bir klipte yer alacağını söyledi. Soydan ve oyuncu Neslihan Yeldan önceki gün İzmir'de Maxra Govana Bridal'ın açılışına katıldı. Yeni saç modeliyle dikkat çeken Soydan, İngiliz bir müzik grubun klip çekimi için imajını değiştirdiğini söyledi. Soydan, "Saçlarımı çekim için kesip boyadık. Hatta çekime gidiyorum Londra'ya. İsmini söyleyemem şimdilik. Yıllardır dinlediğimiz ve herkesin sevdiği İngiliz müzik grubunun klip çekimine gidiyorum" dedi.

Etiketler : manken didem soydan klip
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı
İki ayda 15 şehir gezecek

İki ayda 15 şehir gezecek
Yayın sonrası şoke ayrılık

Yayın sonrası şoke ayrılık
Bakım zamanı

Bakım zamanı
Eşiyle klipte oynadı

Eşiyle klipte oynadı
Bodrum'u tanıtacaklar

Bodrum'u tanıtacaklar
Üçüncü kez evlenmek istiyor

Üçüncü kez evlenmek istiyor
6 yıl sonra içine sindi

6 yıl sonra içine sindi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX