İngiltere yolcusu

Manken Didem Soydan İngiltere'de bir klipte yer alacağını söyledi. Soydan ve oyuncu Neslihan Yeldan önceki gün İzmir'de Maxra Govana Bridal'ın açılışına katıldı. Yeni saç modeliyle dikkat çeken Soydan, İngiliz bir müzik grubun klip çekimi için imajını değiştirdiğini söyledi. Soydan, "Saçlarımı çekim için kesip boyadık. Hatta çekime gidiyorum Londra'ya. İsmini söyleyemem şimdilik. Yıllardır dinlediğimiz ve herkesin sevdiği İngiliz müzik grubunun klip çekimine gidiyorum" dedi.