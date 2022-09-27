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27 Eylül 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 10:30:00

İngilizceleri yeterli değildi

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Demet Şener, jürisi olduğu Miss Turkey yarışmasında 1. seçilen Nursena Say'a sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında, "Dış güzellik tabii ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmeyelim'' dedi.

Demet Şener, jürisi olduğu Miss Turkey yarışmasında 1. seçilen Nursena Say'a sosyal medyada yapılan eleştiriler hakkında, "Dış güzellik tabii ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmeyelim'' dedi.

1995 Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, Miss Turkey yarışmasının birincisi Nursena Say'la ilgili açıklamalarda bulundu. Şener, jüriliğini yaptığı yarışmada sosyal medyadan gelen eleştirilere cevap verdi. Evmoda Home'un açılışında konuşan Şener, "Eleştirirken ana konular gözden kaçıyor. Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurtdışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Dış güzellik tabii ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmemek lazım" dedi. Kendisine yapılan yorumları umursamadığını söyleyen Şener, "Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok. Ama genç kızlar bundan etkilenebilirler" diye konuştu.

Etiketler : İngilizceleri yeterli değildi Demet Şener Miss Turkey
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