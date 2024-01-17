VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HSK, Yargıtaya 4 yeni üye seçti
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24 bin 448'e çıktı
Motokuryeler "U-Net" numaralı reflektif yelek giyecek
2024 Büyümenin Geleceği Raporu yayınlandı
Hatay Dörtyol'da şubat sonuna kadar 352 konut teslim edilecek
17 Ocak 2024 Çarşamba 12:24:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 12:24:00

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

ABONE OL

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D'de ekrana gelecek.

Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği "Azem Yücedağ"ın hayata tutunma hikayesini konu alan İnci Taneleri, ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği ve ekrana gelmek için gün sayan dizinin birinci bölümünden görüntülerin de yer aldığı fragman yayınlandı. Çarpıcı diyalogların yer aldığı fragman, yayınlanır yayınlanmaz diziye ve hikayeye dair merak ise iyice arttı.

İNCİ TANELERİ'NDEN GÖRKEMLİ AFİŞ

BKM imzalı dizinin afişi de görücüye çıktı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem Yücedağ'ın kaldığı otelde yapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.

İnci Taneleri kadrosunda bulunan genç oyuncu Kubilay Aka'da ilk kez afiş ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D ve BKM sosyal medya hesaplarından izleyicinin beğenisine sunulan afiş, yayınlanır yayınlanmaz kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Binlerce yorum ve beğeni alan afiş bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle çok konuşulmaya devam edecek olan İnci Taneleri yayınlanan diğer tanıtımları ile de konuşulmaya devam ediyor.

Yayınlanan ilk tanıtımda Yılmaz Erdoğan ilk kez 'Azem Yücedağ' olarak izleyici karşısına çıktı. İlk tanıtımın yankıları devam ederken, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder..." ifadesinin yer aldığı ikinci tanıtım ise ortalığı kasıp kavurarak gündeme bomba gibi düştü.

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Etiketler : inci taneleri yılmaz erdoğan kanal d
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX