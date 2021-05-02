İnandığım şeyler umudum

Neslihan Atagül, dijital projesi 'Hadsiz' için hakkında merak edilenleri cevapladı. Ekip arkadaşlarının sorularını yanıtlayan Atagül, ne kadar olumsuz gelişmeler yaşasa da umudunu asla kaybetmediğini belirtti. Oyuncu, '' Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması ve bir hiç uğruna çabalıyormuşsun gibi hissettirmesi insanı çok üzen bir durum ama kendi içimde inandığıma her zaman tutundum ve inandığım da bana hep inandı... '' dedi.