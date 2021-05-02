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02 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 13:30:00

İnandığım şeyler umudum

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Neslihan Atagül, dijital projesi 'Hadsiz' için hakkında merak edilenleri cevapladı.

Neslihan Atagül, dijital projesi 'Hadsiz' için hakkında merak edilenleri cevapladı. Ekip arkadaşlarının sorularını yanıtlayan Atagül, ne kadar olumsuz gelişmeler yaşasa da umudunu asla kaybetmediğini belirtti. Oyuncu, '' Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması ve bir hiç uğruna çabalıyormuşsun gibi hissettirmesi insanı çok üzen bir durum ama kendi içimde inandığıma her zaman tutundum ve inandığım da bana hep inandı... '' dedi.

Etiketler : Neslihan Atagül dijital projesi Hadsiz
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