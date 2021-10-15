İmparator'dan altın kemer

İbrahim Tatlıses'ten gelinine pahalı jest! Sanatçının oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz hafta 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle evlendi. Sosyal medya hesabından sık sık düğününden kareler paylaşan Şefkatli, önceki gün kayınpederi İbrahim Tatlıses ile olan fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf çok sayıda yorum ve beğeni alırken Tatlıses'in gelinine taktığı altın kemer görenlerin dikkatinden kaçmadı.