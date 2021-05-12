İmkansız sevdalar için yazdı

Gökçe'nin yeni teklisi 'Kader Utansın', Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarındaki yerini aldı. Birbirine geç kalmış beraber olma ihtimali olmayan aşklar için şarkısını yazdığından bahseden Gökçe, yeni imajıyla da kamera karşısına geçti. Gökçe, üzerinde limon olan gözlüğüyle renkli kişiliğini gözler önüne serdi.

