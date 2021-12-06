İmajını yeniledi

En son 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la objektiflere yansıdı. Modayı yakından takip eden çift, Zorlu'da mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetleri inceledi. İkili, bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi. Şendil'in kısa kestirdiği saçları da dikkat çekti.