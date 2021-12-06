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06 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00

İmajını yeniledi

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En son 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la objektiflere yansıdı.

En son 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Hatice Şendil yapımcı eşi Burak Sağyaşar'la objektiflere yansıdı. Modayı yakından takip eden çift, Zorlu'da mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetleri inceledi. İkili, bir mekanda baş başa romantik bir yemek yedi. Şendil'in kısa kestirdiği saçları da dikkat çekti.

Etiketler : İmajını yeniledi Uyanış Büyük Selçuklu Hatice Şendil Burak Sağyaşar
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