Şarkıcı İlyas Yalçıntaş iki aydır hastane hastane dolaştığını ve Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıkladı. Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Yalçıntaş, tedaviye başlayacağını açıkladı. Şarkıcı, "Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu 'Ramsay hunt' sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesiyle denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor. 6 aydan beri şu şekilde semptomlar yaşamaktayım. Haftaya salı günü başlayacağız tedaviye" dedi.