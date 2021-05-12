12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:30:00
İlklerin filmi 'Osman Sekiz'
Başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar'ın yer aldığı Ezel Akay'ın yeni filmi "Osman Sekiz"in çekimleri tamamlandı.
Başrollerinde Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar'ın yer aldığı Ezel Akay'ın yeni filmi "Osman Sekiz"in çekimleri tamamlandı. Korona salgını nedeniyle çekimleri ertelenen ve hazırlık süreci 1.5 yıl süren filmle ilgili konuşan Ezel Akay, içinde ilkleri barındıran bir film ortaya çıkardıklarını belirtti.