Şarkıcı Sıla sevgilisi İlker Kaleli'ye olan aşkını anlattı. Sıla, 'Can Şengün ile Sıkı Fıkı' adlı programa konuk oldu. Müzik dünyasının el alındığı yapımda Sıla, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi İlker Kaleli hakkında, "Bağlanmak diye bir duygum var, İlker'e bağlandım mesela... net. Müziğe ve edebiyata da öyle tabii ki! Bağlanmak çok güzel bir şey çünkü sahip çıkmak vardır temelinde" diye konuştu.