İlker'den müzikal atak

Oyuncu İlker Kaleli oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa el attı. Kaleli, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Harami' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Kaleli'nin üç yıl önce yazdığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel üstlendi. Kaleli, daha önce sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun albümünde yer alan müziğini yaptığı 'Metelik' adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.