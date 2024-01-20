İlker'den müzikal atak

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20 Ocak 2024 Cumartesi 08:21:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 08:21:00

İlker Kaleli'den müzikal atak

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Oyuncu İlker Kaleli, şarkıcılığa el attı. İlker Kaleli, 'Harami' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Oyuncu İlker Kaleli oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa el attı. Kaleli, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Harami' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Kaleli'nin üç yıl önce yazdığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel üstlendi. Kaleli, daha önce sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun albümünde yer alan müziğini yaptığı 'Metelik' adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.

Etiketler : oyuncu ilker kaleli tekli
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