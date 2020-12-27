Gerçek bir hikayeye dayalı olan dizide iki bölüm rol alan Kaleli, Vitali Hakim karakterini canlandıracak. Yapım, 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 Batılı gezgin gencin öldürülmesinin arkasındaki baş şüpheli Charles Sobhraj’ın hikayesini konu alıyor. Vitali Hakim, Sobrhaj'ın ilk kurbanlarından birisi olarak biliniyor. Türkiyeli bir Yahudi olan Hakim, Tayland'da dövülerek ve yakılarak öldürüldü.

