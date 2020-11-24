24 Kasım 2020 Salı 16:48:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 16:48:00
İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!
Oyuncu İlker Aksum, önceki gün kız arkadaşı Şeyma Şener'le birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı.
İlker Aksum’un alışveriş turu, pandemi nedeniyle 5 dakika sürdü. Çok uzun süre AVM’de kalmak istemeyen Aksum ile Şener’in mağazaya girmesiyle çıkması bir oldu. Oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.
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