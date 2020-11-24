İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!

İlker Aksum’un alışveriş turu, pandemi nedeniyle 5 dakika sürdü. Çok uzun süre AVM’de kalmak istemeyen Aksum ile Şener’in mağazaya girmesiyle çıkması bir oldu. Oyuncu, acelesi olduğunu söyleyerek soruları yanıtsız bıraktı.