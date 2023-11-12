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12 Kasım 2023 Pazar 07:39:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 07:39:00

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

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İlker Aksum, 'Nefes: Yer Eksi İki' dizisinin setindeki uçak sahnesinde ağladığını açıkladı. Babası savaş pilotu olan oyuncu İlker Aksum, "Filmde de helikopter sahnesini görünce çok duygulandım. Ağlamaya başladım" dedi.

Oyuncu İlker Aksum kadrosunda yer aldığı 'Nefes: Yer Eksi İki' dizisinin setindeki uçak sahnesinde ağladığını açıkladı. Aksum, A Para'daki 'Biz Bize' programına konuk oldu. Babası savaş pilotu olan oyuncu, "Benim çocukluğum lojmanda geçti. 90'lı yıllarda babam savaş pilotuydu. Her helikopter aşağı indiğinde delik deşik oluyordu. Ben de bunlara çoğu kez şahit oldum. Babamın birçok arkadaşı şehit oldu. Hem büyük gurur, hem de acı dolu anlar yaşadık. Filmde de helikopter sahnesini görünce çok duygulandım. Ağlamaya başladım" dedi.

Etiketler : oyuncu ilker aksum nefes yer eksi iki
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