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28 Mayıs 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 11:00:00

İlk yolcuları ünlü

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Aldığı eğitimi tamamlayarak pilot olan oyuncu Ümit Erdim'in, ilk seyahatinde Fethiye'de tatil yapan Oğuzhan Koç - Demet Özdemir ile Aslı Bekiroğlu – Çağrı Telkıvran'ı uçurdu.

Aldığı eğitimi tamamlayarak pilot olan oyuncu Ümit Erdim'in, ilk seyahatinde Fethiye'de tatil yapan Oğuzhan Koç - Demet Özdemir ile Aslı Bekiroğlu – Çağrı Telkıvran'ı uçurdu. Arkadaşlarını, Antalya'ya bırakan Erdim, hedefinin bir yolcu uçağını uçurmak olduğunu söyledi. Demet Özdemir, uçuş anlarını sosyal medyadan yayımladı.

Etiketler : ümit erdim oğuzhan koç demet özdemir
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