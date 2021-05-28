İlk yolcuları ünlü

Aldığı eğitimi tamamlayarak pilot olan oyuncu Ümit Erdim'in, ilk seyahatinde Fethiye'de tatil yapan Oğuzhan Koç - Demet Özdemir ile Aslı Bekiroğlu – Çağrı Telkıvran'ı uçurdu. Arkadaşlarını, Antalya'ya bırakan Erdim, hedefinin bir yolcu uçağını uçurmak olduğunu söyledi. Demet Özdemir, uçuş anlarını sosyal medyadan yayımladı.

