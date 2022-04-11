VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nisa bebeğin annesi için istenen ceza belli oldu
Rusya'dan Ukrayna'ya Misilleme!
Mısır ve AB doğal gaz iş birliğini güçlendiriyor
24 TV Güvenlik Analisti Yusuf Alabarda: Nedir bu içimizdeki Nobel aşkı?
Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı
Ramazanın bereketini tüm Türkiye'ye taşıyorlar
Ramazanda 6 aylık satıştan fazlası yapılıyor
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
Bateri şov
Musti oldu Emrah!
İlk yarış gururu
Doğada baş başa
Yaz öncesi detoks kampında
Müslümanlar aklına ikinci tura kalınca geldi!
Türkiye'nin planı hazır
Ukrayna'dan endişelendiren çıkış: Savaş daha uzun ve zor geçebilir
Tam bir trafik canavarı
Sıfır ve ikinci el otomobil alacaklar dikkat!
"Fransa ve Almanya hata yaptı"
İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı?
Obezite de anoreksiya için risk faktörü
‘Yağ bezesi' değil tükürük bezi tümörü!
Hareketli yaşam kanser riskini azaltıyor
Oruç tutmak depresyona iyi gelebilir
11 Nisan 2022 Pazartesi 10:18:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 10:28:00

İlk yarış gururu

ABONE OL

'Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı' adlı dizide rol alan Engin Altan Düzyatan'ın 6 yaşındaki oğlu Emir Aras, moto-cross'ta yetenekli çıktı.

'Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı' adlı dizide rol alan Engin Altan Düzyatan'ın 6 yaşındaki oğlu Emir Aras, moto-cross'ta yetenekli çıktı. Milli motosikletçi Şahin Şenkalaycı'dan yıllardır ders alan minik Emir, önceki gün ilk yarışına çıktı. Yarış parkurundan fotoğraf paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ''Hızlı, cesaretli ve gözü kara oğlum benim, onu seyrederken heyecanlandım, duygulandım ve de en çok gurur duydum. İyi ki gözün böyle kara, yüreğin böyle sağlam ve benim oğlum olmuşsun. Ailecek bize yaşattığın heyecan ve gurur tarif edilemez'' dedi.

Etiketler : İlk yarış gururu Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı Emir Aras moto-cross
Danslarını kendi hazırladı

Danslarını kendi hazırladı
Oyuncu keşfetmeyi bilmeli

Oyuncu keşfetmeyi bilmeli
Müzik acımı hafifletiyor

Müzik acımı hafifletiyor
Yalanlamadı

Yalanlamadı
Babasının durumu ciddiyetini koruyor

Babasının durumu ciddiyetini koruyor
Madrid'de Cansu Dere rüzgarı

Madrid'de Cansu Dere rüzgarı
Bambaşka biri oldu

Bambaşka biri oldu
Yeni Hakime Hanım

Yeni Hakime Hanım
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER