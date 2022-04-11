İlk yarış gururu

'Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı' adlı dizide rol alan Engin Altan Düzyatan'ın 6 yaşındaki oğlu Emir Aras, moto-cross'ta yetenekli çıktı. Milli motosikletçi Şahin Şenkalaycı'dan yıllardır ders alan minik Emir, önceki gün ilk yarışına çıktı. Yarış parkurundan fotoğraf paylaşan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, ''Hızlı, cesaretli ve gözü kara oğlum benim, onu seyrederken heyecanlandım, duygulandım ve de en çok gurur duydum. İyi ki gözün böyle kara, yüreğin böyle sağlam ve benim oğlum olmuşsun. Ailecek bize yaşattığın heyecan ve gurur tarif edilemez'' dedi.