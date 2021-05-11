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11 Mayıs 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 14:00:00

İlk uzun metraj heyecanı

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Umut Evirgen'in ilk uzun metraj filmi olan başrollerinde ise Serkan Keskin, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş'ın yer aldığı "Ben Bir Denizim" Netflix'te seyircisiyle buluşacak.

Umut Evirgen'in ilk uzun metraj filmi olan başrollerinde ise Serkan Keskin, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş'ın yer aldığı "Ben Bir Denizim" Netflix'te seyircisiyle buluşacak. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Deniz'in hayatını konu alan film, katıldığı birçok festivalden ödülle dönmüştü.

Etiketler : umut evirgen netflix serkan keskin celil nalçakan
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