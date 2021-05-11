İlk uzun metraj heyecanı

Umut Evirgen'in ilk uzun metraj filmi olan başrollerinde ise Serkan Keskin, Celil Nalçakan ve Sitare Akbaş'ın yer aldığı "Ben Bir Denizim" Netflix'te seyircisiyle buluşacak. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Deniz'in hayatını konu alan film, katıldığı birçok festivalden ödülle dönmüştü.

