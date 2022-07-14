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14 Temmuz 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 09:30:00

İlk uluslararası proje

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Diriliş Ertuğrul', 'Malazgirt 1071' ve 'Fetih 1453' adlı tarihi filmlerde oynayan Cengiz Coşkun, yurtdışına açıldı.

Diriliş Ertuğrul', 'Malazgirt 1071' ve 'Fetih 1453' adlı tarihi filmlerde oynayan Cengiz Coşkun, yurtdışına açıldı. Oyuncu Rusya'nın popüler digital platformu Start'ta yayınlanan "Gold Diggers" (Yeniden Başlat) dizisinin 4. sezonuna dahil oldu. Amazon Prime Global'da "Originals and Exclusives" adıyla da yayınlanan St-Peterburg'da çekilen, Lamara Sogomonian'ın yönetmen koltuğuna oturduğu projenin 4.sezonu 8 bölüm sürecek. Coşkun: "Proje oldukça kaliteli, şık ve pahalı görünüyor. Seyrettiğim bölümler beni çok etkiledi, elitlerin hayatını seyretmek ilk dakikadan itibaren gerçekten çekici geliyor. Projenin birkaç bölümünü izledikten sonra projeye katılmak istediğimi hemen anladım. "Gold Diggers"teki rolüm öncekilerden çok farklı. Bu rol ile kariyerimdeki ilk uluslararası projeye dahil oldum" dedi.

Etiketler : İlk uluslararası proje Diriliş Ertuğrul Cengiz Coşkun
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