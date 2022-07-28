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28 Temmuz 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 11:30:00

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TRT'nin 'Seni Kalbime Sakladım' dizisinin başrol oyuncuları Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz, kısa sürede başarı yakaladı.

TRT'nin 'Seni Kalbime Sakladım' dizisinin başrol oyuncuları Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz, kısa sürede başarı yakaladı. Oyuncular, dünya çapında takip edilen Dizi World platformunun her hafta en sevilen dizi çiftlerinin yorumlarını ölçümlediği 'The Most Commented Dizi Couple Worldwide'da birçok dizi karakterini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. İkili, yapılan ölçümde 203.300 yorum aldı.

Etiketler : İlk sıraya yerleşti Seni Kalbime Sakladım Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz
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