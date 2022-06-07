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07 Haziran 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 13:30:00

İlk şarkımı Sezen yazdı

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Bir döneme damga vuran Levent Yüksel, Bursalı hayranlarıyla buluştu.

Bir döneme damga vuran Levent Yüksel, Bursalı hayranlarıyla buluştu. Dünden bugüne sevilen parçalarını seslendiren Yüksel, 'Benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu'dur. Onun bana yazdığı 'Hayat Zaten Zor' şarkısını seslendirelim' dedi. Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Yüksel, "Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor" dedi ve ardından 'Yalnızım' adlı arabesk şarkıyı seslendirdi.

Etiketler : İlk şarkımı Sezen yazdı Levent Yüksel Sezen Aksu
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