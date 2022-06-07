İlk şarkımı Sezen yazdı

Bir döneme damga vuran Levent Yüksel, Bursalı hayranlarıyla buluştu. Dünden bugüne sevilen parçalarını seslendiren Yüksel, 'Benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu'dur. Onun bana yazdığı 'Hayat Zaten Zor' şarkısını seslendirelim' dedi. Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Yüksel, "Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor" dedi ve ardından 'Yalnızım' adlı arabesk şarkıyı seslendirdi.