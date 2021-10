Merhum yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın anısına hazırlanan tribute albümün ilk şarkısı müzikseverlerle buluştu. Emre Aydın, Özcan'ın eseri olan 'Hırka'yı kendine has yorumuyla seslendirdi. Şarkının düzenlemesini Çağatay Şen'in yaparken klibin yönetmenliğini Kenan Haliloğlu üstlendi. 'Söz Müzik Onur Can Özcan' isimli albüm kasım ayında yayınlancak.