İlk kez yan yana

Rol aldıkları yapımda âşık bir çifti canlandıran Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, gecelerde boy gösterdi. İkili, önceki akşam Etiler'de bir mekanda baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Çıkışta keyifli oldukları görülen çift, yeniden bir arada rol alabileceklerini söyledi. Navruz, "Şu an birlikte projeler okuyoruz. Dijital bir işte falan birlikte oluruz" dedi. Turan, utangaç tavırlarıyla dikkat çekerken Navruz ise, "İlişkimiz çok güzel gidiyor, mutluyuz" dedikten sonra ikili, araçlarına geçerek evlerinin yolunu tuttu.

