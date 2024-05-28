İlk kez kötü rolde

Sürekli farklı rolleri denemekten hoşlandığını belirten Afacan, "Bizde genellikle 'Bu kişi bu tür rollerde başarılı, hep aynı tür rollerde oynasın' düşüncesi çok yaygın. Bu kalıbı kırabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Kötü karakterin diğer rollerden farkı olduğunu düşünmüyorum ve bu ayrımı doğru bulmuyorum'' dedi.