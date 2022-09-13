İlk kez kızıyla

İlk kez kızıyla

Oyuncular Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. İkili, Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla anne ve babalığın tadını çıkarıyor. Dijitalde yayınlanacak olan 'Kulüp' dizisinin ikinci sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arduç, sosyal medya hesabından kızıyla ilk paylaşımda bulundu. Oyuncu, hastaneden çıkarken kızıyla çektirdiği fotoğrafı biberon emojisi koyarak yayınladı.