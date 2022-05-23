İlk kez el ele

90'lı yıllara damgasını vuran Hakan Peker, sevgilisi Hande Ertekin ile ilk bir davette el ele görüntülendi. Göktürk Dergisi tarafından düzenlenen '4. Yılın En'leri ödül törenine katılan Peker, ''Artık sevgili olduğumuzu kimseden saklamıyoruz" dedi. 61 yaşındaki Peker "Hiç yaşlanmıyorsun" sözlerine karşılık "Tamam o zaman, 2040 yılında burada aynen bu şekilde buluşmak üzere" diyerek on sekiz yıl sonrası için randevu verdi.