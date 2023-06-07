İlk kez beyazperdede

Kaan Turgut, Nilay Deniz ve Mert Turak'ın oynadığı gerilim filmi 'Maske'nin çekimleri tamamlandı. Film, 9 Haziran'da vizyona giriyor. Başrol oyuncusu Kaan Turgut yapımla ilgili ''Ne yaptığımızı biliyoruz ama bütün olarak hiç izlemedik. Herkesi sinemaya bekliyorum'' dedi. Nilay Deniz ise ilk sinema filmi olduğuna vurgu yaparak ''Çok heyecanlıyım. Umarım sizler de beğenirsiniz'' dedi. Film gençlik yılları travmalarla geçen 'Barış'ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli 'kandırma' yöntemleri bulmasını konu alıyor.

