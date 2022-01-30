İlk kez aynı sahnedeler

Kenan Doğulu, caz müziğin önde gelen isimleri Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz ile ilk kez aynı sahnede bir araya geldi. Doğulu 'Aklım Karıştı', 'Bugünüm Sensiz Geçti' gibi şarkılarını caz trio olarak yorumlandığı özel buluşmada, Erdoğan ve İkiz'in albümünde yer alan Harem Nights ve Volte Face'i seslendirildi. Cenk Erdoğan, Mehmet ikiz ve Kenan Doğulu, performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.