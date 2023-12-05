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05 Aralık 2023 Salı 06:59:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 06:59:00

İlk kez AVM sahnesindeler

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Türk pop müziğinin efsane grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra, sahnelere döndü.

30 yıl aradan sonra, sahnelere dönen Türk pop müziğinin efsane grubu İzel-Çelik-Ercan, önceki gün Akmerkez'in 30. yıl dönümünü konserle kutladı. İlk kez bir AVM'de sahne alan grup üyelerinden Ercan Saatçi, "30. yılını kutladığımız Akmerkez'de uzun bir aradan sonra biz de ilki gerçekleştiriyoruz. Hayatımızda ilk defa bir alışveriş merkezinde şarkı söylüyoruz" dedi. Grup, 90'lı yıllara damga vuran şarkılarını seslendirerek dinleyicilerine nostalji rüzgarı estirdi. Fenomen grup, sahne şovları, dansları ve enerjisiyle müzikseverlere 2,5 saat ziyafet yaşattı.

Etiketler : izel çelik ercan
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