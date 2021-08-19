İlk gün hasılatı afetzedelere

Başrollerinde Sermiyan Midyat, Ruhi Sarı, Zeynep Gülmez, Açelya Elmas ve Hazım Körmükçü'nün yer aldığı, 'Şeflerin Şefi' filminden anlamlı hareket! 20 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak olan projenin yapımcı şirketi Klan Film Yapım, filmin ilk gün gişe hasılatını ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın ve sel felaketinde zarar gören bölgelere ulaştırılan yardımlarda kullanılmak üzere bir derneğe bağışlayacaklarını açıkladı.