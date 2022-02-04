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04 Şubat 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 09:30:00

İlk görüşmede kapıdan çevrildim

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İlk rol anlaşması için ajansa burnunda sargıyla gittiğini ve kapıdan çevrildiğini itiraf eden Deniz Baysal Yurtçu, "Sargı çıkınca role kabul edildim" dedi.

İlk rol anlaşması için ajansa burnunda sargıyla gittiğini ve kapıdan çevrildiğini itiraf eden Deniz Baysal Yurtçu, "Sargı çıkınca role kabul edildim" dedi.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan Deniz Baysal Yurtcu, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının ele alındığı yapımda Baysal, açıklamalarda bulundu. Oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Baysal, "İlk ajans görüşmeme burun sargısıyla gittim. Zekeriya hocam aradı; 'İzmir'de yeni bir ajans açılmış, tüm ekip arkadaşların da geliyor yarın sen de geleceksin.' dedi. Tabii benim de burnumda sargım var, her yerim ödem 'Hocam nasıl geleyim?' dedim. O da 'Ben senin için bu kadar uğraştım, fotoğrafçılar ayarladım nasıl gelmezsin?' dedi ve ben o halde gittim görüşmeye. Ajanstakiler de sargın çıkınca bir daha gel dedi, ben de daha sonra yine gittim ve oradan yol aldım" dedi.

Etiketler : İlk görüşmede kapıdan çevrildim Deniz Baysal Yurtçu İbrahim Selim
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