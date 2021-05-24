İlk başrol heyecanı

Kuzey Yıldızı dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, başrolü kaptı. Aktaş'ın yeni bir diziyle anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Genç oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer alacağı Kolej adlı dizide başrol oynayacak. Kariyerindeki ilk başrolünü yaşayacak olan Aktaş, heyecanlı olduğunu söyledi.

