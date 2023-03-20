İlk adımı İrem atmış

İrem Derici ile aşk yaşayan milli sporcu Atakan Işıktutan, ilişkileri hakkında konuştu. Bir lansmana katılan Işıktutan, ''Her şey güzel gidiyor. Nazara inandığım için bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Bu zor günlerde birbirimize tutunarak hayata bağlandık" dedi. Tanışma hikayelerini de anlatan Işıktutan, "İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı. Sonrasında ise İrem'in bir spor videosuna yorum yazdım ve konuşma öyle başladı" itirafında bulundu.