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30 Ekim 2022 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 13:00:00

İlişkiye ikinci şans

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Oyuncu Kerem Bürsin'in İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile birlikte olduğu iddia edildi.

Oyuncu Kerem Bürsin'in İspanyol oyuncu Stephanie Cayo ile birlikte olduğu iddia edildi. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta el ele yürüyen ikilinin karelerinin eskiye ait olduğu ortaya çıktı. Bürsin'in şu sıralar eski aşkı Hande Erçel ile barıştığı ve çiftin ilişkilerine bir şans daha verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, Erçel sorularına, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını vermişti.

Etiketler : kerem bürsin stephanie cayo hande erçel
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