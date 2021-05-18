İlişkimiz seviyeli devam ediyor

Her Şeye Rağmen kitabında kadınlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yollarını ayırdıkları konuşulan Barış Murat Yağcı, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Oyuncu, Nisa ile ilişkisinin bitmediğini çok güzel gözlerden uzak şekilde seviyeli bir şekilde devam ettiğini açıkladı. --

