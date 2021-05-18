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18 Mayıs 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 15:00:00

İlişkimiz seviyeli devam ediyor

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Her Şeye Rağmen kitabında kadınlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yollarını ayırdıkları konuşulan Barış Murat Yağcı, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Her Şeye Rağmen kitabında kadınlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı ile yollarını ayırdıkları konuşulan Barış Murat Yağcı, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Oyuncu, Nisa ile ilişkisinin bitmediğini çok güzel gözlerden uzak şekilde seviyeli bir şekilde devam ettiğini açıkladı. --

Etiketler : her şeye rağmen nisa bölükbaşı kitap barış murat yağcı
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