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25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30:00

İlişkimiz çok güzel gidiyor

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Başrolünde Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı 'Kilit' filminin galası Akmerkez'de gerçekleşti.

Başrolünde Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı 'Kilit' filminin galası Akmerkez'de gerçekleşti. Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, galaya yalnız katıldı. Derin yırtmaçlı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pamuk, ilişkisiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Birlikteliğimiz çok güzel gidiyor, her şey daha çok yeni ama ben özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.

Etiketler : Melisa Aslı Pamuk Kilit Akmerkez Mustafa Mert Koç
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