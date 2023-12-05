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05 Aralık 2023 Salı 07:05:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 07:05:00

İlişkide sevgi önemli

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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan oyuncu Fahriye Evcen, ilişkide sevginin önemine dikkat çekti.

En son 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan oyuncu Fahriye Evcen ilişkiler hakkında konuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Evcen, InStyle dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Karan ve Kerem adında iki erkek çocuğu olan Evcen, ilişkide sevginin önemine dikkat çekti. Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli. Eğer karşındaki de dengedeyse zaten ilişki akıp gidiyor" diye konuştu.

Etiketler : fahriye evcen burak özçivit sevgi
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