İlişkide sevgi önemli

En son 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde yer alan oyuncu Fahriye Evcen ilişkiler hakkında konuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan Evcen, InStyle dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Karan ve Kerem adında iki erkek çocuğu olan Evcen, ilişkide sevginin önemine dikkat çekti. Evcen, "İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli. Eğer karşındaki de dengedeyse zaten ilişki akıp gidiyor" diye konuştu.