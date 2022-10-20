Ilıcalı'nın yüzen evi

Acun Ilıcalı, 3 yıl önce sipariş verdiği 20 milyon dolar (371 milyon 768 bin TL ) değerindeki yatına kavuştu. Göcek'te demirli tekne, kızlarının ve kendisinin baş harflerinden oluşan 'B.A.L.M.Y.' adını taşıyor.

Araba ve sürat motorlarına olan ilgisiyle tanınan televizyoncu Acun Ilıcalı, 20 milyon dolar değerindeki ultra lüks teknesine kavuştu. 3 yıl önce sipariş verdiği teknesini Göcek'te demirleyen Ilıcalı, yatının kapılarını Youtuber Enes Yılmazer'e açtı. Mega yatına kızlarının ve kendisinin baş harflerinden oluşan 'B.A.L.M.Y.' adını veren Ilıcalı'nın teknesi 6 kompartmana sahip. 47,2 metre uzunluğundaki yatta birçok özellik bulunuyor. Acun Ilıcalı ve ailesinin tüm ihtiyaçları gözetilerek özel olarak tasarlanan teknenin içinde ayak tenisi sahası ve 10 metrelik havuz da var. Geniş bir salona sahip olan yatta otomatik kapılar bile düşünülmüş.