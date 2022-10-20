VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı
Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle bazı sektörler siparişlerini Türkiye'ye kaydırıyor
Brokoli hasadı başladı
Atatürk Üniversitesi iş birliği ile istihdama katkı
Alperen Şengün ve Cedi Osman'ın sayıları galibiyete yetmedi
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor
Kadın voleybolunda sezonun ilk maçları Kupa Voley'de oynanacak
Ukrayna'nın sahadaki kazanımları ve askeri-teknolojik yetkinlik
Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı
Liz Truss'ın zorlu başlangıcı
Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra siyasi uzlaşı sistemi ne durumda?
En ucuz gazı Türkler kullanacak
"Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz"
FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol yakalandı
Yusuf İslam Türkiye'deki ilk konserini AKM'de verdi
Güney Afrikalı sanatçılar çalışmalarını Türkiye'de sergiliyor
Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı
Divali Bayramı hazırlıkları
Sistem değişikliğine gidildi! Bakan Kirişci'den gübre ve mazot müjdesi
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirasına AK Parti'den çok sert tepki
Bakan Akar'dan Yunan Savunma Bakanı'na davet
Miçotakis'in çifte planı!
Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?
Merkez Bankası faizi indirecek mi?
20 Ekim 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 10:00:00

Ilıcalı'nın yüzen evi

ABONE OL

Acun Ilıcalı, 3 yıl önce sipariş verdiği 20 milyon dolar (371 milyon 768 bin TL ) değerindeki yatına kavuştu. Göcek'te demirli tekne, kızlarının ve kendisinin baş harflerinden oluşan 'B.A.L.M.Y.' adını taşıyor.

Acun Ilıcalı, 3 yıl önce sipariş verdiği 20 milyon dolar (371 milyon 768 bin TL ) değerindeki yatına kavuştu. Göcek'te demirli tekne, kızlarının ve kendisinin baş harflerinden oluşan 'B.A.L.M.Y.' adını taşıyor.

Araba ve sürat motorlarına olan ilgisiyle tanınan televizyoncu Acun Ilıcalı, 20 milyon dolar değerindeki ultra lüks teknesine kavuştu. 3 yıl önce sipariş verdiği teknesini Göcek'te demirleyen Ilıcalı, yatının kapılarını Youtuber Enes Yılmazer'e açtı. Mega yatına kızlarının ve kendisinin baş harflerinden oluşan 'B.A.L.M.Y.' adını veren Ilıcalı'nın teknesi 6 kompartmana sahip. 47,2 metre uzunluğundaki yatta birçok özellik bulunuyor. Acun Ilıcalı ve ailesinin tüm ihtiyaçları gözetilerek özel olarak tasarlanan teknenin içinde ayak tenisi sahası ve 10 metrelik havuz da var. Geniş bir salona sahip olan yatta otomatik kapılar bile düşünülmüş.

Etiketler : Ilıcalı Acun Ilıcalı B.A.L.M.Y.
beş yıl sonra aşk yeniden

beş yıl sonra aşk yeniden
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
Genç şarkıcıya destek

Genç şarkıcıya destek
Las Vegas'ta bir Türk güzel

Las Vegas'ta bir Türk güzel
Rötarlı yıldönümü kutlaması

Rötarlı yıldönümü kutlaması
Final kararı

Final kararı
45. yaşa Emir büyük yerden

45. yaşa Emir büyük yerden
Gül suyuyla güzelleşiyor

Gül suyuyla güzelleşiyor
Ya yine ikiz korkusu

Ya yine ikiz korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX