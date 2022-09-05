İlgi azalması ve çökkünlük unipolar depresyon belirtisi

Majör depresyon ya da klasik depresyon olarak da bilinen unipolar depresyonun yetişkinlerde en sık görülen depresyon şekli olduğunu kaydeden Psikiyatri Uzmanı Dr. Erman Şentürk, unipolar depresyonun, her yaşta görülebileceğini belirterek "Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülmektedir." dedi. Dr. Erman Şentürk, unipolar depresyonda önlenebilir unsurların başında çocukluk çağı travmalarının geldiğini kaydederek bu travmalara zamanında müdahalenin önemli olduğunu vurguladı. Unipolar depresyonun belirtilerine değinen Uzm. Dr. Erman Şentürk, "Kişinin, olağan ya da daha önce kendisine zevk veren etkinliklerden eskisi gibi keyif alamaması, bunlara karşı ilgisinin azalması ya da kaybolması, çökkünlük, karamsarlık duygularını yoğun şekilde yaşaması depresyonda sıklıkla gördüğümüz belirtilerdir. Bunların yanında fiziksel anlamda enerji azalması, değersizlik, yetersizlik ya da aşırı suçluluk duygusu, uyku ve iştah problemleri, odaklanma güçlüğü, ölüm ve intiharla ilgili düşünceler, cinsel isteksizlik gibi belirtiler de depresyon açısından son derece önemlidir. Bu belirtilerin birkaçının en az 2 hafta boyunca sürmesi unipolar depresyon açısından tanı koydurucudur. Unipolar depresyonda kişinin çalışma hayatında ve çevresiyle olan ilişkilerinde ciddi aksamalar görülebilir." uyarısında bulundu.