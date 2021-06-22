İletişimi kesmişler

3 yıl önce boşandığı Mustafa Sandal'a 2 çocuğunun nafakasını ödemediği gerekçesiyle dava açan Emina Jahovic, memleketi olan Sırbistan basınına konuştu. Davanın hala devam ettiğini söyleyen Jahovic, Sandal ile sadece çocukları için bir araya geldiğini söyledi. Boşandıkları zaman kurdukları arkadaşlık ilişkisini yürütemeyen ikiliden Jahovic, "Şu anda mahkemedeyiz, bakalım ne olacak. Ben gerçekten mahkemeye gitmeyen biriyim ama bu sadece bir zorunluluktu. Böyle olması gerekiyordu. İletişim kurmuyoruz, sadece çocuklar hakkında konuşuyoruz" dedi.

