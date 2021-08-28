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28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:43:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:03:00

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den şok hamle! Dizi aşkı erken bitti

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Oyuncu İlayda Alişan ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü çifti, ayrılık kararı aldı. İkili, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıktı.

Ekranlara veda eden 'Masumiyet' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den şok hamle! Yaz boyunca Ege sahillerinde ilişkilerini gözler önünde yaşayan çift, ayrıldı. İkili, sosyal medya hesaplarından beraber paylaştıkları fotoğraflarını kaldırarak, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Çift, ayrılık kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti.

Etiketler : masumiyet dizi ilayda alişan serkay tütüncü ayrılık magazin
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