Dizi aşkı erken bitti

Ekranlara veda eden 'Masumiyet' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'den şok hamle! Yaz boyunca Ege sahillerinde ilişkilerini gözler önünde yaşayan çift, ayrıldı. İkili, sosyal medya hesaplarından beraber paylaştıkları fotoğraflarını kaldırarak, birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Çift, ayrılık kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti.