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21 Kasım 2023 Salı 07:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 07:00:00

İkizlere 'baba' isim

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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ikiz babası olmaya hazırlanıyor.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu İdo Tatlıses ikiz babası olmaya hazırlanıyor. 2 yıl önce görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti oğullarına babalarının adını verecek. Snob Magazin'in haberine göre evliliklerini gözlerden uzak mutlu bir şekilde yaşayan ikili, ocak ayında doğacak olan bebeklerine İbrahim ve Sinan adını verecek. Annelik heyecanı yaşayan 31 yaşında Şefkatli, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Etiketler : ido tatlıses ikiz baba
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