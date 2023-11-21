İkizlere 'baba' isim

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu İdo Tatlıses ikiz babası olmaya hazırlanıyor. 2 yıl önce görkemli bir törenle evlenen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti oğullarına babalarının adını verecek. Snob Magazin'in haberine göre evliliklerini gözlerden uzak mutlu bir şekilde yaşayan ikili, ocak ayında doğacak olan bebeklerine İbrahim ve Sinan adını verecek. Annelik heyecanı yaşayan 31 yaşında Şefkatli, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.